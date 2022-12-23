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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко отрицает, что отказался от нового контракта с «Боруссией» с зарплатой в 6 миллионов евро в год

23 Декабря 2022 • 16:32 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко находится в шоке от новостей, согласно которым он отказался продлевать свой контракт. Напомним, утром появились слухи, что 18-летний форвард отклонил предложение от «шмелей» о новом соглашении с зарплатой в размере 6 миллионов евро в год.

«Я никогда не буду мириться с такой ложью, я просто в шоке. Этим людям должно быть стыдно. Я полностью сфокусирован на второй части сезона с дортмундской «Боруссией». Я никогда не буду значить больше, чем клуб», – цитирует Мукоко итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Мукоко ранее связывали с уходом в Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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