Мукоко отрицает, что отказался от нового контракта с «Боруссией» с зарплатой в 6 миллионов евро в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко находится в шоке от новостей, согласно которым он отказался продлевать свой контракт. Напомним, утром появились слухи, что 18-летний форвард отклонил предложение от «шмелей» о новом соглашении с зарплатой в размере 6 миллионов евро в год.

«Я никогда не буду мириться с такой ложью, я просто в шоке. Этим людям должно быть стыдно. Я полностью сфокусирован на второй части сезона с дортмундской «Боруссией». Я никогда не буду значить больше, чем клуб», – цитирует Мукоко итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Мукоко ранее связывали с уходом в Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно.