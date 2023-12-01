Силкин восхитился Смоловым

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин с восхищением высказался о нападающем «бело-голубых» Фёдоре Смолове. Напомним, что Фёдор в недавнем матче против «Зенита» в Кубке России в минувшую среду (1:0) вышел на замену, а спустя минуту забил искусный гол в ворота Дениса Адамова после передачи от Муми Нгамалё с фланга.

«Гол выдался шикарным, ну просто мастер. Он пробил так, что не оставил голкиперу и шанса. Здорово играет внизу, умеет играть в пас, хорошо видит поле и ещё принесёт больше пользы команде», - говорит Силкин «РБ Спорту».

Кстати, забитый гол Смолов посвятил дочке, которая родилась у него пару недель назад.