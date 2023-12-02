Непомнящий: «Уверен, что Тюкавин заиграет в Европе»

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Уверен, что Тюкавин заиграет в Европе, у него есть потенциал. У него феноменальная скорость принятия решений в штрафной, даже когда он находится под давлением», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 21 выход на поле, восемь забитых мячей и пять результативных передач.

4 декабря «Динамо» примет на своем поле казанский «Рубин». Начало матча 17-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:30 по столичному времени.