​Тюкавин – в основе, Смолов – в запасе: Состав «Динамо» на матч с «Рубином»

Программу 17-го тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будет закрывать матч между «Динамо» и «Рубином». Рулевой московской команды Марцел Личка решил включить в стартовый состав таких игроков:

Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Отметим, что нападающий Фёдор Смолов начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Динамо» и «Рубином» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.