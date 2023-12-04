​«Динамо» потеряло Лаксальта из-за травмы

В понедельник «Динамо» играет против «Рубина» - команды встречаются в рамках 17-го тура Премьер-лиги. По ходу второго тайма травму в составе московской команды получил уругвайский легионер Диего Лаксальт.

Судя по всему, проблема Лаксальта имеет мышечный характер. Более подробная информация наверняка появится вскоре по завершению матча.

Следить за концовкой игры между «Динамо» и «Рубином» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В 2023 году «Динамо» проведёт ещё один матч – против «Факела» на выезде. Игра запланирована на 10 декабря.