Гафин назвал самого принципиального соперника «Динамо»

Член советов директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал самого принципиального соперника «бело-голубых».

Гафин не согласился с тем, что самым принципиальным соперником «Динамо» является «Зенит». Вместо петербургской команды член совета директоров выделил другой московский клуб.

«У нас есть наши традиционные московские соперники, которые считают себя народной командой. Считаю, именно они самые принципиальные соперники для «Динамо», — приводит слова Гафина Sport24.

После 16 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на пять очков.