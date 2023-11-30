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Колосков — о Смолове: «Фёдор должен больше забивать, он способен на это»

30 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова. Напомним, вчера, 29 ноября, 33-летний футболист забил победный мяч в ворота «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

«Пусть этот гол станет для Смолова прорывным. Фёдор должен больше забивать, он способен на это. Далеко не во всех матчах текущего сезона Смолов показывал высокий уровень игры, но вчера он отлично вышел на замену», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

После 16 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков Фёдор Смолов ещё теги

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