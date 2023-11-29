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Сенников: «По подбору футболистов «Зенит» лучше «Динамо», но неизвестно, какая будет мотивация»

29 Ноября 2023 • 14:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 2 ч. 33 мин.

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Динамо» и «Зенитом». 

По мнению футболиста, явного фаворита в этой игре нет, а результат во многом будет зависеть от настроя команд.

«В Кубке явных фаворитов никогда не бывает. Понятно, что по подбору футболистов «Зенит» лучше «Динамо», но неизвестно, какая будет мотивация у команд, потому что ещё есть ответный матч», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 29 ноября, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 18:15 по московскому времени. Ответная встреча этих команд состоится лишь весной 2024 года.

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