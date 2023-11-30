Белоус: В ответных матчах Кубка России топ-клубы выпустят основные составы

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус оценил прошедшие первые четвертьфиналы Пути РПЛ Кубка России.

«Удельный вес чемпионата России выше, чем игр на Кубок. Подсознательно игроки, тренерский штаб понимают, что через несколько дней играть матч чемпионата. Думаю, в ответных матчах топ-клубы выпустят более основные составы. Это решающие игры», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, нельзя пренебрегать встречами Кубка, поскольку в таком турнире легче всего получить медали и войти в историю.

Напомним, что первые матчи четвертьфинала Пути РПЛ прошли в конце ноября. Ответные игры запланированы на начало марта.