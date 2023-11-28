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Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит» эксклюзив

28 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
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Через 4 ч. 22 мин.

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубковых матчей, которые состоятся во вторник и среду.

- «Динамо» уже обыгрывало «Зенит» в этом сезоне. В Кубке может повторить этот успех, или в двух матчах выбить питерцев будет крайне сложно?

- Почему не повторить? С уходом Малкома питерцы что-то потеряли в игровом плане. Если мы смогли их обыграть в первом круге, почему бы завтра этого не сделать? Думаю, что «Динамо» имеет много шансов, чтобы победить «Зенит».

- А если говорить об ответном матче в Питере весной?

- Это уже вопрос. Многое будет зависеть от того, как команды подойдут к сезону, как пройдет подготовка и комплектация зимой, не будут ли травмированы лидеры команд. Мне кажется, зимой питерцы проведут большое доукомплектование, и это может иметь большое значение.

- Кассьерра и Мантуан, скорее всего, не сыграют в матче с «Динамо», чтобы лучше подготовиться к «Локомотиву». Да и в целом можно ожидать большую ротацию у команды Семака. Это дает преимущество москвичам?

- Я не думаю, что Кассьерра станет потерей, а вот Мантуана вполне может не хватить. Но, думаю, что хозяевам будет не так важно, кто выйдет на поле у «Зента», потому что Личка не подстраивается под соперника, а гнет свою линию. Его команда всегда играет в атакующий футбол. Надеюсь, что фарт будет на стороне «Динамо».

- Сегодня «Балтика» примет «Локомотив». Тут фаворит пары очевиден, или вы верите, что и калининградцы имеют шансы?

- С одной стороны очевиден, а с другой - «железнодорожники» сыграли вничью в последнем матче, причем там были скандалы. Многое будет зависеть от того, какой состав москвичи выставят. Не надо забывать, что в чемпионате в выходные «Локомотив» примет «Зенит». Поэтому может поберечь основных игроков и поставить запасных. А вот для «Балтики» это шанс. Понятно, что хозяева выйдут на матч основой.

- Вы сказали, что в «Локомотиве» идут скандалы. Это может как-то отразиться на матче, на настрое футболистов?

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- Это всегда было и будет. Шум вокруг этих ситуаций сказывается в любом случае. Во всяком случае, на атмосфере внутри команды точно.

- «Оренбург» в среду примет «Спартак». «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей. В такой сложной ситуации нужно ли этой команде распаляться еще и на борьбу в Кубке России?

- Играть надо независимо от того, на каком ты месте. Все матчи нужны. Думаю, что хозяева будут играть от ножа. Тем более у них есть преимущество – искусственное поле.

- Оно может помешать «Спартаку»?

- Вполне может. Это конец ноября, в Оренбурге не жарко. Это тоже играет важную роль. Все вместе может дать преимущество хозяевам. Они ведь там живут и тренируются на этом поле.

- «Ростов» способен пройти ЦСКА по сумме двух матчей?

- Ростовчане в последних матчах показывают футбол приличного уровня. Но и ЦСКА с «Динамо» в первом тайме выглядел просто здорово. Проблема «армейцев» сейчас в очень короткой скамейке. У команды Карпина она подлинней. Это может сказаться. Как и тот факт, каким составом Федотов решит играть. Но мне кажется, что у «Ростова» дома будет иметь преимущество перед ЦСКА.

Елена Григорьевская

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