Тихонов: У «Зенита» есть зуб на «Динамо», ведь «бело-голубые» выбили их в прошлом розыгрыше

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем кубковом матче между «Динамо» и «Зенитом».

«Думаю, что матч будет голевым. Это две равные команды, плюс «Динамо» играет дома. У «Зенита» есть зуб на москвичей за то, что они выбили их в прошлом розыгрыше», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Первая четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 29 ноября. Встреча состоится на домашней арене «бело-голубых» и начнется в 18:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

Стоит сказать, что последняя очная игра, которая прошла в августе, завершилась победой «Динамо» над «Зенитом» со счетом 3:2.