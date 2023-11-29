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Тихонов: У «Зенита» есть зуб на «Динамо», ведь «бело-голубые» выбили их в прошлом розыгрыше

29 Ноября 2023 • 16:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 1 ч. 0 мин.

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем кубковом матче между «Динамо» и «Зенитом».

«Думаю, что матч будет голевым. Это две равные команды, плюс «Динамо» играет дома. У «Зенита» есть зуб на москвичей за то, что они выбили их в прошлом розыгрыше», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Первая четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 29 ноября. Встреча состоится на домашней арене «бело-голубых» и начнется в 18:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

Стоит сказать, что последняя очная игра, которая прошла в августе, завершилась победой «Динамо» над «Зенитом» со счетом 3:2.

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