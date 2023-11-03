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Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»

03 Ноября 2023 • 21:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.11 14:00

Бывший зенитовец Роман Широков допустил, что московскому «Динамо» по силам выбить питерский «Зенит» из Пути РПЛ. Напомним, что команды встретятся друг с другом на первой стадии плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

«Динамо» может обыграть «Зенит». В мое время они тоже выигрывали. Не совсем удобный соперник для питерцев именно в кубковых сражениях, но тем интереснее посмотреть», - говорит Широков Metaratings.

Отметим, что в прошлом розыгрыше трофея динамовцы в Пути регионов выбили «Зенит» из турнира.

«Зенит» же захочет реабилитироваться за прошлый год», - добавляет Широков, упоминая и не столь давнее поражение в РПЛ от динамовцев дома (2:3) в третьем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Роман Широков ещё теги

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