Дьяков: «Зенит» и «Динамо», классный матч нас ждёт»

Бывший защитник столичного «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на то, что «бело-голубые» встретятся в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Прекрасно, когда топовые команды играют между собой. Тем более Кубок - проиграл и вылетел, но при нынешнем регламенте можно остаться. Словом, классный матч нас ждет. «Зенит» при этом, конечно, остается фаворитом, с кем бы ни играл», - делится Дьяков с Rusfootball.

Динамовцы заняли второе место в группе D с 11 очками, «Зенит» - первый в группе С, 14 очков у команды Сергея Семака по итогам группового этапа.