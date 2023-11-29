Агент Тюкавина рассказал о предложениях из Европы

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, сколько предложений от европейских клубов имеет его клиент.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая сообщил, что 21-летний футболист имеет два варианта для продолжения карьеры в Европе.

«Больше. Но я считаю, что предложение — это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 8 миллионов евро.