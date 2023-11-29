Дьяков: «Победа над «Зенитом» меня не удивила, у «Динамо» приличный состав»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу команды над «Зенитом» (1:0) в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Меня не удивила победа «Динамо». Я неоднократно говорил, что у «бело-голубых» хороший состав, у них есть обойма, и есть из кого выбирать. Поэтому у «Динамо» приличная команда, и то, что сегодня победили в тяжелых климатических условиях: холод, дождь и ветер. Понятно, что такой матч был - до гола. Команда проявила характер, одержав победу, играя в меньшинстве. Всё равно «Зенит» проиграл с разницей в один мяч, но ничего страшного, такая команда покажет интересный футбол. Жаль, что игра аж в марте будет», — сказал Дьяков.

Единственный гол в матче забил нападающий «Динамо» Фёдор Смолов.