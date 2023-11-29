Карраскаль получил красную карточку за игру в мяч

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль был удалён в кубковой игре с «Зенитом».

На 69-й минуте встречи колумбийский футболист увидел перед собой вторую желтую карточку с последующим удалением. Судя по видеоповторам, Карраскаль сыграл чисто в мяч, однако согласно протоколу VAR не имеет права вмешиваться в ситуации при выдаче арбитром второго предупреждения.

В настоящий момент продолжается игра 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». Пока «бело-голубые» впереди со счетом 1:0. Текстовая трансляции встречи доступна на спортивном портале LiveResult.