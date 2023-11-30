​Бышовец: «Зенит» хотел взять реванш, но сказалась нехватка Вендела»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» над «Зенитом» в Кубке России (1:0).

«Думаю, в построении московского «Динамо» закончен определённый этап. Можно сказать, что футболисты уже привыкли к предлагаемым условиям. Приобретённые летом игроки уже показывают свой уровень, тренерский штаб дал Лаксальту новую роль. Появилась гармония между атакующими и оборонительными действиями. Мы видим хорошую сбалансированную команду, в которой футболисты способны заменять друг другу. Потеря Захаряна пока не чувствуется. Переход Арсена в «Реал Сосьедад» - это просчёт. Возможно, отъезд сопровождался в том числе желанием его агента получить деньги.

Конечно, «Зенит» хотел взять реванш, но сказалась нехватка Вендела. Вся работа, связанная с переходом из обороны в атаку, лежит исключительно на нём», - сказал Бышовец.