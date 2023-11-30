Круговой: «Мы плохо сыграли в атаке, допустили много брака и совершили мало подходов к воротам «Динамо»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Динамо», а также о лидерстве в чемпионате.

- В последних четырех матчах вы трижды проиграли «Динамо». Почему матчи с этой командой даются очень тяжело?

- Получается, что это неудобный соперник для нас. В кубковом матче мы гол не забили, потому что не создавали моменты.

- Почему не получалось их создавать?

- Было мало подходов, и мы качественно не выбегали в быстрые атаки. Плюс было много брака.

- Соперник преподнес какие-то сюрпризы?

- Не думаю. Мы знали, как они будут играть. Просто удача в этом матче была на их стороне: они смогли забить, а мы нет.

- Почему после удаления Карраскаля «Зенит» не смог использовать численное преимущество?

- Нам надо было на фланге мяч разыгрывать и подавать на своих высокорослых игроков: вышел Марио, Ерохин. К сожалению, мы этого не делали, вот и не получилось победить.

- Вы не чувствовали, что у вас на одного игрока больше?

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- Получается, так.

- Сказался ли на матче тот факт, что ваша команда вышла в чемпионате на первое место? Может это расслабило футболистов «Зенита»?

- Нет, потому что это разные турниры. Понятно, что мы хотим выиграть серию с «Динамо». Все будет решаться в ответном матче в Питере. Плохо, что он состоится весной.

- Вас удивляет такой регламент Кубка России?

- Он на самом деле странный.

- Вы уверены, что сможете обыграть «Динамо» дома и решить задачу выхода в следующий раунд Кубка Росси?

- Будем готовиться к этому. Дома, при своих болельщиках постараемся показать максимум. Понятно, что всегда хочется выиграть, но не всегда это получается. В прошедшем матче у нас было не очень много моментов и, по-моему, всего один удар в створ ворот. Плохо сыграли в атаке.

- Может, сказалось отсутствие Кассьерры?

- Нет. В прошлом матче его тоже не было, но мы же создавали моменты и забивали. А на этот раз не получилось.

- Первую строчку в турнирной таблице уже никому не отдадите?

- Время покажет, но мы постараемся ее не отдать.

Елена Григорьевская