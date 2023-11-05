Семак поделился ожиданиями от жеребьёвки Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах жеребьёвки плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что питерский клуб в 1/4 финала сыграет против московского «Динамо», которое выбило их из борьбы за титул в прошлом сезоне.

Специалист отметил, что с географической точки зрения с соперником повезло, ведь мог попасться, например, Ростов-на-Дону, куда сейчас не очень удобно добираться.

«Что касается самих игр, то никто не может сказать, какой соперник удобен, а какой нет. Все команды достаточно крепкие, хорошо играющие», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Первые игры четвертьфинала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи же состоятся с 12 по 14 марта.