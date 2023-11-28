​Червиченко: «Динамо» может огорчить «Зенит»

Андрей Червиченко, который в своё время занимал должность президента «Спартака», высказался о кубковом матче между «Динамо» и «Зенитом».

По мнению Червиченко, матч между «Динамо и «Зенитом» получится интересным. Экс-президент «Спартака» считает, что у питерцев в этом противостоянии возникнут проблемы.

«Динамо» может огорчить «Зенит», как это было в прошлом сезоне в Кубке России. Мне кажется, «Зенит» споткнётся о нынешнее «Динамо» - они сейчас так позитивно идут вверх, поэтому всё возможно», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч «Динамо» - «Зенит» стартует 29 ноября в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.