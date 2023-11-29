Шунин после победы над «Зенитом»: «Никакого задела у нас нет»

В первом матче 1/4 финала верхней части турнирной сетки Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Смолов, причём он отличился тогда, когда динамовцы уже несколько минут находились в численном меньшинстве.

После игры комментарий дал голкипер московской команды Антон Шунин. Он считает, что о каком-то заделе говорить нельзя.

«Никакого задела у нас нет, у нас ещё вторая игра, она будет решающей, там всё определится. Сегодня мы играли хорошо, играли друг за друга, бились даже в меньшинстве», - цитирует Шунина ТАСС.

Стоит сказать, что ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт нескоро – в середине марта.

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