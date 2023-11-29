​Гендиректор «Динамо»: «После удаления команда не развалилась»

Павел Пивоваров, занимающий пост генерального директора «Динамо», дал комментарий после победы над «Зенитом» (1:0) в Кубке России.

«У «Динамо» в первом тайме было преимущество, после удаления команда не развалилась, проявила характер, блестяще вышел Фёдор Смолов, показал свой уровень, забил очень красивый гол вместе с Муми Нгамалё», - цитирует Пивоварова ТАСС.

Гендиректор «Динамо» отметил, что в матче хорошо выступила вся команда. По словам Пивоварова, команда хорошо защищалась, несмотря на кадровые проблемы в обороне.

Ответный матч Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт на «Газпром Арене» в середине марта.