Бальбуэна: У «Динамо» достаточно времени для восстановления перед игрой с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна считает, что у «бело-голубых» будет достаточно времени для восстановления перед кубковым матчем против питерского «Зенита» после игры 16-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (3:2).

«У нас несколько дней до игры с «Зенитом», это достаточно хороший промежуток для восстановления. Перед ЦСКА у меня не было столько времени, но получилось выиграть», - приводит слова Бальбуэна «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября, в Москве. Игра начнётся в 18:15 по столичному времени.