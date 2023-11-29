​«Может быть, наша лучшая игра в этом сезоне»: В «Динамо» оценили победу над «Зенитом»

В среду вечером «Динамо» обыграло «Зенит» в матче Кубка России – 1:0. Единственный гол москвичи забили вскоре после того, как они остались в численном меньшинстве. Комментарий после игры дал Дмитрий Гафин, который в «Динамо» входит в состав совета директоров.

«Конечно, есть такое облегчение, в таком матче обыграть «Зенит», ощущение счастья. По мне, это одна из лучших, а, может быть, наша лучшая игра в этом сезоне. Очень плотный, качественный мужской футбол», - цитирует Гафина ТАСС.

Также Гафин отметил, что футболисты «Динамо» после этой победы находятся в отличном настроении, хоть и устали.

В марте «Зенит» и «Динамо» проведут ответный кубковый матч в Санкт-Петербурге. По его итогам станет ясно, кто продолжит путь в верхней части турнирной сетки в плей-офф, а кто отправится в нижнюю.