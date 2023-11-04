Голкипер «Зенита» Кержаков поделился впечатлениями от жеребьёвки Кубка России

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о прошедшей жеребьёвки плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что команда с берегов Невы в соперники получила московское «Динамо».

Вратарь отметил, что ему понравились итоги жеребьёвки, ведь не нужно далеко ехать, к тому же у «Динамо» интересная атакующая команда.

«В прошлом нашем матче было пять голов (3:2 — победа «Динамо» в гостевом матче 3‑го тура РПЛ). Думаю, в Кубке новая встреча тоже будет зрелищной», - приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне столичный клуб выбил «Зенит» из борьбы за титул, одержав победу по итогам серии 11-метровых ударов.