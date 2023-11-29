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Кубок России

Роберто Фернандес: «Динамо» готово составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали» эксклюзив

29 Ноября 2023 • 22:48 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Зенитом», 1:0, в матче 1/4 Кубка России.

- За счет чего удалось не первый раз в этом сезоне обыграть «Зенит»?

- Эта встреча для нас была одна из самых лучших в сезоне. Так получилось, что мы даже имели преимущество, особенно в первом тайме, но смогли его реализовать только после перерыва.

- Удаление Карраскаля не смутило команду?

- Можно сказать, что нас удивило, когда судья показал Карраскалю вторую желтую карточку и удалил с поля. Но надо вспомнить прошлый сезон, когда я получил в двух матчах два удаления в похожих ситуациях. Поэтому не хочу никого судить. Что произошло, то произошло. Главное, что мы выиграли сегодня.

- Показалось, что ваша команда даже не заметила потери Карраскаля.

- Да. Мы имели преимущество. Во втором тайме не стали играть хуже, после удаления Хорхе. Игра была как минимум равная. Хорошо, что мы победили. Теперь нас ждет ответная встреча. Путь еще не закончен. Сейчас надо сконцентрироваться на оставшихся матчах чемпионата и готовиться к ним, чтобы на позитивной ноте завершить этот отрезок сезона.

- «Динамо» готово составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате и побороться за золотые медали?

- Да. У нас очень хорошая команда и футболисты. Мы обязательно будем бороться за высокие места. Для этого тренируемся и играем матчи на сто процентов, на максимуме.

- Беспроигрышная серия «Динамо» во всех турнирах длится уже два месяца. За счет чего команда так здорово играет?

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- Только за счет работы. Мы отрабатываем на тренировках игру в обороне и в атаке, поэтому не проигрываем. Будем продолжать в том же духе.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роберто Фернандес

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