​Шунин догнал легендарного Яшина по матчам за «Динамо»

В среду «Динамо» проводит домашний матч Кубка России против «Зенита». Место в воротах московской команды занял Антон Шунин, для которого этот матч становится 358-м за «бело-голубых».

По количеству игр за «Динамо» Шунин догнал легендарного Льва Яшина – они делят третью строчку в клубном рейтинге. Больше игр за «бело-голубых» провели только Александр Маховников (363) и Александр Новиков (395).

Отметим, что Лев Яшин остаётся единственным в истории голкипером, выигрывавшим «Золотой мяч». Эту награду Яшин завоевал в 1963 году. Легендарный вратарь ушёл из жизни 20 марта 1990 года.

Следить за матчем «Динамо» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.