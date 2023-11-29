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Кубок России

​Шунин догнал легендарного Яшина по матчам за «Динамо»

29 Ноября 2023 • 18:47 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Зенит
окончен

В среду «Динамо» проводит домашний матч Кубка России против «Зенита». Место в воротах московской команды занял Антон Шунин, для которого этот матч становится 358-м за «бело-голубых».

По количеству игр за «Динамо» Шунин догнал легендарного Льва Яшина – они делят третью строчку в клубном рейтинге. Больше игр за «бело-голубых» провели только Александр Маховников (363) и Александр Новиков (395).

Отметим, что Лев Яшин остаётся единственным в истории голкипером, выигрывавшим «Золотой мяч». Эту награду Яшин завоевал в 1963 году. Легендарный вратарь ушёл из жизни 20 марта 1990 года.

Следить за матчем «Динамо» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лев Яшин Антон Шунин ещё теги

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Комментарии (1)
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29 Ноября 2023 в 19:29
а хто энтат шунин..)) а фспомнил..кантужыный питардай..))
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