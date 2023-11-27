Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения

Стали известны арбитры, которые рассудят первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Бригада Павла Кукуяна будет работать на матче между московским «Динамо» и питерским «Зенитом».
Судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ:
28 ноября (вторник)
- 18:15 «Балтика» - «Локомотив» Москва — Сергей Чебан;
29 ноября (среда)
- 16:00 «Оренбург» - «Спартак» Москва — Алексей Сухой;
- 18:15 «Ростов» - ЦСКА Москва — Кирилл Левников;
- 18:15 «Динамо» Москва - «Зенит» — Павел Кукуян.
Напомним, что ответные матчи состоятся уже в следующем году (12-14 марта). В эти же дни пройдёт и первый этап 1/4 финала Пути регионов.
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