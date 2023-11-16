​Гафин высказался о попадании «Динамо» на «Зенит»

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» входит в состав совета директоров, высказался о результатах жеребьёвки Кубка России.

Напомним, что в четвертьфинале Пути РПЛ «Динамо» будет играть против «Зенита». Первая игра между командами пройдёт 29 ноября на московской «ВТБ Арене».

«Нам попался сильный и хорошо известный нам соперник. Выбор при жеребьёвке был небольшим, так что мы просто ждали результатов», - сказал Гафин ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, будет ли «Динамо» проще в психологическом плане, учитывая кубковую победу над «Зенитом» в прошлом сезоне, Гафин сказал: «Это новая история, новая игра. То, что было раньше, не имеет никакого отношения к ближайшей игре».

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.