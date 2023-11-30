Нападающий «Динамо» Нгамалё: «Подобные победы дают команде уверенности в себе и своих силах»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о победе над питерским «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Форвард отметил, что его команда счастлива от результата встречи, к тому же он считает, что у команды с берегов Невы было не очень много моментов.

«Подобные победы дают команде уверенности в себе и своих силах. Да, матчи с «Зенитом» складываются для нас удачно, но нельзя сказать, что они для нас удобный соперник», - приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч забил вышедший на замену нападающий Фёдор Смолов.

Ответный матч состоится уже в марте следующего года.