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Кубок России

​«Динамо» может обратиться в ЭСК после победы над «Зенитом»

29 Ноября 2023 • 21:32 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

«Динамо» может обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после победы над «Зенитом» (1:0) в Кубке России. Об этом журналистам рассказал Павел Пивоваров – генеральный директор московского клуба.

По словам Пивоварова, «Динамо» посмотрит эпизод с удалением Хорхе Карраскаля и примет решение, направлять ли обращение в ЭСК.

Стоит сказать, что многие эксперты уже успели выступить с мнением о том, что вторую жёлтую карточку Карраскаль получил ошибочно.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в середине марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Павел Пивоваров Хорхе Карраскаль ЭСК РФС ещё теги

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