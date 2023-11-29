​«Динамо» может обратиться в ЭСК после победы над «Зенитом»

«Динамо» может обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после победы над «Зенитом» (1:0) в Кубке России. Об этом журналистам рассказал Павел Пивоваров – генеральный директор московского клуба.

По словам Пивоварова, «Динамо» посмотрит эпизод с удалением Хорхе Карраскаля и примет решение, направлять ли обращение в ЭСК.

Стоит сказать, что многие эксперты уже успели выступить с мнением о том, что вторую жёлтую карточку Карраскаль получил ошибочно.

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в середине марта.