Семак: Вендел пропустит матч с «Динамо» из-за болезни

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии полузащитника Вендела в заявке на матч Кубка России против «Динамо».

«Вендел — очень важный для нас игрок. Но, к сожалению, он приболел. Надеюсь, несерьёзно, к следующей игре должен быть готов», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Стартовый свисток первого четвертьфинального матча Пути РПЛ назначен на 18:15. Встреча пройдёт на московской «ВТБ Арене». В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провёл 16 матчей в рамках всех турниров, забив четыре гола при шести ассистах.