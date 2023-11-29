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Кубок России

Семак: Вендел пропустит матч с «Динамо» из-за болезни

29 Ноября 2023 • 17:42 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Зенит
1-й тайм

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии полузащитника Вендела в заявке на матч Кубка России против «Динамо».

«Вендел — очень важный для нас игрок. Но, к сожалению, он приболел. Надеюсь, несерьёзно, к следующей игре должен быть готов», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Стартовый свисток первого четвертьфинального матча Пути РПЛ назначен на 18:15. Встреча пройдёт на московской «ВТБ Арене». В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провёл 16 матчей в рамках всех турниров, забив четыре гола при шести ассистах.

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