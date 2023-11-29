​Гранат: «Зенит» остаётся фаворитом в противостоянии с «Динамо»

В первом кубковом матче «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0, автором гола стал Фёдор Смолов. Спустя три с половиной месяца, в середине марте, команды проведут ответную встречу в Санкт-Петербурге.

По мнению экс-игрока «Динамо» Владимира Граната, в этой паре фаворитом остаётся «Зенит».

«Фаворит в этой паре все равно питерцы. Да, есть преимущество в счёте, но не более того. В ответном матче будет совсем другой «Зенит» - мотивированный», - цитирует Граната Metaratings.

Экс-игрок сборной России отметил, что «Зенит» способен хорошо выступать против московских клубов на своём поле.