Тарханов: «В «Динамо» футболисты не хуже, чем в «Зените»

Футбольный специалист Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от первого матча между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России. Единственный гол во втором тайме забил нападающий Фёдор Смолов.

«Сама игра была равной. Смолов молодец, хорошо забил. Не могу сказать, что «Зенит» провалился. С «Краснодаром» тоже играли очень напряжённо. В «Динамо» футболисты не хуже, чем в «Зените». Вообще, ничья была бы более справедливым итогом», - сказал Тарханов.

Ответный матч между командами состоится на стадионе в Санкт-Петербурге весной следующего года.