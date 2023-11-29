Булыкин: «Фаворитом был «Зенит», но «Динамо» реализовало свой момент»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в кубковом матче.

«Фаворитом был «Зенит», но «Динамо» хорошо сыграло и реализовало свой момент, хотя было много шансов отличиться еще», — цитирует Булыкина Vprognoze.

При этом эксперт отметил, что противостояние состоит из двух матчей, поэтому вторая игра будет намного важнее первой.

Встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ завершилась победой «Динамо» над «Зенитом» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Смолов.

Ответный поединок между командами состоится в марте следующего года.