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Медведев — о жеребьёвке Кубка России: «У «Зенита» появилась возможность за два матча поквитаться с «Динамо»

07 Ноября 2023 • 17:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.11 14:00

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о результатах жеребьёвки плей-офф Кубка России, согласно которой «сине-бело-голубые» сыграют с «Динамо».

«Результат жеребьевки для «Зенита»? Появилась возможность за два матча поквитаться с «Динамо» за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», — цитирует функционера «Спорт День за Днем».

Напомним, в рамках плей-офф Кубка России Пути РПЛ команды проведут между собой по два матча. Первая встреча «Динамо» и «Зенита» в 1/4 финала состоится 28-30 ноября. Ответный поединок запланирован на середину марта следующего года.

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