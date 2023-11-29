Семак: «Во втором тайме мы больше контролировали, но, к сожалению, пропустили контратаку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Наверное, равная игра была по владению мячом. В первом тайме такой зимний футбол. Обе команды старались обороняться позиционно, не слишком агрессивный. Во втором тайме мы больше контролировали, но, к сожалению, пропустили контратаку. «Динамо» в этом компоненте сильно, хорошо сыграл Нгамалё. Мы в обороне в этом моменте не доработали, это был единственный момент. Получили мяч в атаке, к сожалению, не смогли забить и создать достаточно моментов для того, чтобы забить. Те передачи, которые делали, угловые и фланговые, в завершении, у нас высокорослая команда, но, к сожалению, качество обостряющих передач очень низкое.

- Было много оригинальных розыгрышей штрафных, но когда такое количество высокорослых футболистов, часто ребята подавали и пытались бить в касание. Насколько одобряете такие варианты розыгрыша в таких условиях?

- Не одобряю.

- То есть это инициатива самих футболистов?

- Я думаю, что в качестве один раз можно разыграть, ну два. Но когда такие высокорослые игроки, нужно подавать больше. Для этого выпускаем игроков. Понимали, что «Динамо» прижалось низко, нужны были хорошие передачи. Есть игроки, которые могут побороться, тот же Ерохин, и Марио, и защитники, которые приходят. Но в этом компоненте мы сегодня не преуспели.