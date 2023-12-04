​«Зенит» могут наказать – фанаты бросали снежки в матче с «Динамо»

На прошлой неделе в Кубке России проходил матч между «Динамо» и «Зенитом». Московская команда отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал ТАСС о том, что комитетом будет рассмотрен ряд инцидентов, которые имели место быть во время кубкового матча на «ВТБ Арене». Так, рассматриваться будут скандирования фанатами обоих клубов оскорбительных выражений, задержка начала таймов по вине обеих команд. Кроме того, КДК рассмотрит броски фанатами «Зенита» посторонних предметов на поле – снежков и бутылки.

Стоит сказать, что ответный кубковый матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в марте.