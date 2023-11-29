Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Динамо» в меньшинстве повело в игре с «Зенитом»

29 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит
окончен

«Динамо» с «Зенитом» проводят кубковый матч. Соперники регулярно создавали опасные моменты, но голевых ударов всё не было и не было. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хорхе Карраскаля. И в меньшинстве команда Марцела Лички повела в счете. Николя Нгамалё по правому флангу прорвался к воротам противника и прострелил к линии штрафной, откуда вышедший на замену Фёдор Смолов метко направил мяч  в левый нижний угол ворот «Зенита».

В конце игры динамовцы ведут 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
20:17
​«Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей против «Зенита»
20:13
«Динамо» вновь обидело «Зенит» в Кубке России: Смолов вышел и создал гол в меньшинстве
20:01
Карраскаль получил красную карточку за игру в мяч
19:58
«Динамо» в меньшинстве повело в игре с «Зенитом»
18:47
​Шунин догнал легендарного Яшина по матчам за «Динамо» 1
18:24
Личка предугадал схему «Зенита»
18:15
Семак: «Вендел - для нас очень важная фигура, но, к сожалению, он приболел»
17:45
«Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 3
17:42
Семак: Вендел пропустит матч с «Динамо» из-за болезни
17:20
​Тюкавин и Карраскаль – в основе «Динамо» на матч с «Зенитом»
17:18
​«Зенит» назвал состав на кубковый матч против «Динамо»
16:23
Тихонов: У «Зенита» есть зуб на «Динамо», ведь «бело-голубые» выбили их в прошлом розыгрыше
14:50
Сенников: «По подбору футболистов «Зенит» лучше «Динамо», но неизвестно, какая будет мотивация»
14:30
Силкин: «Зенит» чувствует себя обиженным»
14:00
Игнатьев: «Говорят, что «Зенит» пройдёт «Динамо», но это нельзя обосновать»
13:19
Агент: «Не хочу, чтобы с Тюкавиным было как с Захаряном»
12:37
Клиенты PARI: «Зенит» победит «Динамо» в матче Кубка России
10:46
Агент рассказал, почему Тюкавин не перешёл в ЦСКА
10:31
Колыванов: «У «Зенита» будет двойная мотивация отдать должок «Динамо»
09:30
Агент Тюкавина рассказал о предложениях из Европы
02:11
Динамо - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
20:00
Радченко назвал фаворита матча «Динамо» - «Зенит»
19:40
​Червиченко: «Динамо» может огорчить «Зенит»
17:34
Сёмин: «Динамо» — фаворит в матче с «Зенитом»
14:42
Агент Тюкавина: «Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом»
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
12:34
Масалитин поделился ожиданиями от кубкового матча между «Динамо» и «Зенитом»
11:47
Нгамалё: «В матче с «Зенитом» постараемся сделать всё, что в наших силах»
11:32
Динамо Москва — Зенит: бесплатный прогноз и ставка на матч Кубка России — 29 ноября 2023
27 Ноября
18:14
Коваленко: «Первое место добавляет настроения, но останавливаться нельзя»
17:51
Караваев и Васильев вернулись в общую группу «Зенита»
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
12:12
Бальбуэна: У «Динамо» достаточно времени для восстановления перед игрой с «Зенитом»
24 Ноября
10:35
Сметанин: «Динамо» — это хищник, а «Зенит» — травоядный»
22 Ноября
10:43
Ролан Гусев не считает, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России
17 Ноября
10:05
Кассьерра: «Зенит» давно не выигрывал Кубок Росси, мы поборемся за этот трофей»
16 Ноября
20:38
​Гафин высказался о попадании «Динамо» на «Зенит»
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
07 Ноября
17:14
Медведев — о жеребьёвке Кубка России: «У «Зенита» появилась возможность за два матча поквитаться с «Динамо»
05 Ноября
16:24
Семак поделился ожиданиями от жеребьёвки Кубка России
10:15
Сергеев: «Недавно мы уступили «Динамо» дома в РПЛ, поэтому за нами остался должок»
04 Ноября
23:12
Голкипер «Зенита» Кержаков поделился впечатлениями от жеребьёвки Кубка России
03 Ноября
23:42
Дьяков: «Зенит» и «Динамо», классный матч нас ждёт»
22:48
Колыванов: «У «Зенита» будет супермотивация на игры с «Динамо»
22:24
Терёхин не согласен, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России
21:41
Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»
17:30
Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
1
0
3.85 4.10 1.82
Видео
Окончен
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
2.85 3.70 2.32
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
1
0
3.25 3.80 2.08
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
20:17 · Кубок России
​«Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей против «Зенита»
20:12 · Кубок России
Мойзес впервые удалился в матчах за ЦСКА
20:01 · Кубок России
Карраскаль получил красную карточку за игру в мяч
19:58 · Кубок России
«Динамо» в меньшинстве повело в игре с «Зенитом»
19:54 · Кубок России
Гладилин — о поражении «Спартака»: «Никакой трагедии здесь нет»
19:37 · Кубок России
Деменко оценил настрой «Ростова» на Кубок России
19:37 · Кубок России
Червиченко: «Соболев по делу получил жёлтую карточку за симуляцию»
19:32 · Кубок России
Деменко оценил ничью «Локомотива» в кубковом матче против «Балтики»
19:28 · Кубок России
​Соболев сам передал награду игроку «Оренбурга»
19:27 · Кубок России
Кузьмичёв: Абаскаль не может сделать игру «Спартака» стабильной
19:24 · Кубок России
«Спартак» что-то совсем разваливается» — Червиченко
19:09 · Кубок России
Абаскаль — о матче с «Оренбургом»: «Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи»
19:01 · Кубок России
Абаскаль рассказал, почему Промес не сыграл с «Оренбургом»
18:56 · Кубок России
​Пуговкин «оценил» очередное падение Соболева в штрафной
18:55 · Кубок России
Заболотный сравнял счёт в матче с «Ростовом»
Все новости