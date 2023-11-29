«Динамо» в меньшинстве повело в игре с «Зенитом»

«Динамо» с «Зенитом» проводят кубковый матч. Соперники регулярно создавали опасные моменты, но голевых ударов всё не было и не было. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хорхе Карраскаля. И в меньшинстве команда Марцела Лички повела в счете. Николя Нгамалё по правому флангу прорвался к воротам противника и прострелил к линии штрафной, откуда вышедший на замену Фёдор Смолов метко направил мяч в левый нижний угол ворот «Зенита».

В конце игры динамовцы ведут 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.