Радченко назвал фаворита матча «Динамо» - «Зенит»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился комментарием о предстоящей игре плей-офф Кубка России между «сине-бело-голубыми» и столичным «Динамо».

«Наверное, будет ротация в составе «Зенита». Думаю, «Зенит» — фаворит этого матча, потому что и у «Динамо» будет ротация состава. «Зенит» сейчас выглядит более предпочтительным», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Первая четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября. Начало матча запланировано на 18:15 (мск). За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ответный поединок должен пройти в середине марта 2024 года.