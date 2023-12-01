Круговой: «Кубок России важен «Зениту»

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что Кубок России важен для петербургской команды.

«Безусловно, Кубок России важен «Зениту». Нет такого, что мы не стараемся и не думаем об этом турнире. Наоборот, мы хотим выиграть этот трофей», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) «Зенит» уступил «Динамо» (0:1). Ответная встреча команд состоится весной следующего года. Отметим, что в последний раз петербургский клуб выигрывал этот турнир в 2020 году.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 3 декабря против «Локомотива» в рамках 17-го тура РПЛ. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.