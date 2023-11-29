Шунин: «Даже когда играли в меньшинстве, не было ощущение, что нас меньше на поле»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Зенитом», 1:0, в матче 1/4 Кубка России.

- «Динамо» в этом сезоне дважды обыграло «Зенит». Как так получилось?

- Сложно сказать. Мы просто готовимся к соперникам. Если говорить о сегодняшней игре, то мы были одним целым на поле, бились друг за друга. Болельщики, которых было сегодня очень много, гнали нас вперед. Замены, которые сделал главный тренер, тоже сказались. Тюкавин устал, получил повреждение и Смолов, который вышел на замену, – очень помог нам. Даже когда мы играли в меньшинстве, не было ощущения, что нас меньше на поле. В какой-то момент я об этом подумал. Мы не опустились назад, не стали отбиваться и выбивать мячи. Мы стали играть в свой футбол и даже в меньшинстве смогли забить.

- Беспроигрышная серия «Динамо» длится уже два месяца. Как это прокомментируете?

- Нет смысла говорить о беспроигрышной серии. Главное – набирать очки. Понятно, что не проигрывать очень приятно. К каждому матчу мы готовимся, отталкиваясь от соперника. Это большая работа тренерского штаба и всех ребят.

- Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался, что в Питере его команда сможет обеспечить результат и пройти «Динамо». Что на это ответите?

- А что он еще скажет? Мы со своей стороны будем делать все, чтобы пройти дальше.

- Фора в один мяч – это весомое преимущество перед ответной встречей с «Зенитом»?

- Думаю, что вся борьба впереди. В этом раунде два матча, и мы еще ничего не сделали, на самом деле. Впереди нас ждет тяжелый ответный матч, но он состоится уже в следующем году.

Елена Григорьевская