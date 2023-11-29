Агент рассказал, почему Тюкавин не перешёл в ЦСКА

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, почему минувшим летом его клиент не перешёл в ЦСКА.

По словам агента, в «Динамо» не захотели отпускать своего воспитанника.

«ЦСКА спрашивал, но «Динамо» ещё летом отказало», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл в составе «Динамо» 20 матчей, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, опережая шестой ЦСКА на три очка.