В «Динамо» высказались о стажировке Аршавина

Андрей Аршавин действительно пройдёт стажировку в «Динамо». Информацию подтвердил Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров московского клуба.

«Мы пока оформляем Андрею Аршавину московскую прописку. Следующий этап – стажировка. С учётом, что это не первая заявка, будем смотреть по срокам стажировки. Но, наверное, долгосрочная», - цитирует Гафина ТАСС.

Андрей Аршавин известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Зенит», «Арсенал» и сборную России. В настоящий момент Аршавин входит в состав правления «Зенита».

В среду «Динамо» и «Зенит» сойдутся в рамках 1/4 финала верхней части турнирной сетки Кубка России. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.