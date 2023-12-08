На официальном Youtube-канале РФС появилось видео, на котором разбирается эпизод из первого матча четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:0). Его, напомним, «бело-голубые» доигрывали вдесятером, а всё потому, что во втором тайме вторую жёлтую карточку получил хавбек динамовцев Хорхе Карраскаль. Гол в составе хозяев вскоре после удаления колумбийца оформил Фёдор Смолов.

«В действиях Карраскаля, вступившего в единоборство за мяч с Вильсоном Изидором, не было безрассудства», - поясняет канал.

Теперь Карраскаль не сможет сыграть в ответном матче, который состоится уже в 2024 году в Питере. Вторую жёлтую карточку ему не отменят по регламенту турнира.