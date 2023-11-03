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Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив» эксклюзив

03 Ноября 2023 • 17:30 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
28.11 14:00

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о жеребьёвке Кубка России.

- «Динамо» примет «Зенит». «У бело-голубых» есть шансы пройти дальше?

- Конечно, есть. У них неплохо получается. Но все зависит от везения. Класс игры повыше у питерцев, но может по-разному сложиться. Во всяком случае, у себя дома «Динамо» может победить.

- Получается, решающая встреча будет в Питере. Это дает преимущество «Зениту»?

- В какой-то степени да. Перед своими болельщиками они будут стараться. Хотя сейчас такие стадионы, что не важно, кто принимает. Ты все равно ничего не слышишь. Это раньше поля были плохие, как у «Факела». И некоторые соперники даже специально делали газоны плохим, чтобы нивелировать преимущество оппонента в классе. А сейчас все газоны одинаковые.

- В паре «Балтика» - «Локомотив» все очевидно?

- Это хорошая пара. «Балтика» мне нравится. Игнашевич неплохо поставил команде игру, старается. Очень грамотный тренер. Он может даже пройти «Локомотив».

- В Пути регионов интересна пара «Химки» - «Краснодар». Здесь игры будут идти на вылет. Возможна ли сенсация, учитывая спад «Краснодара»?

- Нет. «Химки» сейчас находятся не в той форме. Здесь вариантов быть не может. «Быки» хотят пройти выше, тем более, в чемпионате они могут посыпаться. Поэтому им обязательно нужно в Кубке хорошо выступить.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Зенит Балтика Динамо Москва Владимир Пономарёв ещё теги

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