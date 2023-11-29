Силкин: «Зенит» чувствует себя обиженным»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «бело-голубыми» и «Зенитом».

«Хотелось бы увидеть победу «Динамо». Оценивать шансы сложно. Всё зависит от того, как тренеры настроят игроков. Динамовцам точно будет тяжело, потому что «Зенит» чувствует себя обиженным. Не просто так их болельщики стали активно выступать в прессе. Думаю, эти высказывания только спровоцируют нашу команду. Несерьёзного отношения со стороны «Динамо» точно не будет», — сказал Силкин.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 29 ноября, на домашней арене «бело-голубых». Начало — в 18:15 по московскому времени.