«Динамо» вновь обидело «Зенит» в Кубке России: Смолов вышел и создал гол в меньшинстве

«Динамо» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ состоялся 29 ноября на стадионе «ВТБ Арена».

Самая громкая афиша из четвертьфиналов Пути РПЛ Кубка России привела нас в Москву, где первый матч плей-офф играли «Динамо» и «Зенит». А у чемпиона зуб на «бело-голубых» ещё с прошлого розыгрыша Кубка России – тогда именно «Динамо» выбило питерский клуб. Брать реванш приехали основным составом: Изидор и Сергеев составили пару форвардов, поддержкой выступали Клаудиньо, Мостовой и Барриос.

У «Динамо» иностранная полузащита из Карраскаля, Бителло, Лаксальта и Нгамалё играла на русского форварда Тюкавина. По фамилиям всё выглядело очень бодро, но начало матча выдалось спокойным. Команды отнеслись друг к другу с уважением, долго присматривались, за первые 20 минут состоялся всего один удар в сторону ворот, и тот совсем опасности не принёс. Падал в штрафной площади Нгамалё, получив тычок в спину, но арбитр решил не реагировать на эпизод.

Обмен настоящими уколами состоялся ближе к концу тайма. Клаудиньо с дальней дистанции пробил опасно, заставив Шунина нырнуть в угол ворот. Мяч пролетел рядом со штангой, голкипер ситуацию контролировал. «Динамо» ответило острее. Резвая диагональ слева нашла Тюкавина, Константин в касание пробил с угла вратарской, но в створ ворот не попал. Завершался уже первый тайм, и случился наконец момент, который заставил вздрогнуть трибуны.

С левого края пошла подача и невысокий Тюкавин выпрыгнул между защитниками, пробив головой. Мяч был послан неудобно для Адамова, но голкипер справился, сохранив нули на табло. Темп игры никак не хотел возрастать. Морозный московский вечер добавил жёсткости стыкам, стало куда больше остановок, пауз. Соответственно, увеличилось и количество фолов, которое вытекло в протокол.

Хорхе Карраскаль довольно рядовым подкатом в центре поля подрезал соперника, получив за него вторую жёлтую карточку. Павел Кукуян долго не колебался, удалив колумбийца. Интересно, что к этому моменту тренеры ни одной замены не сделали, но игра в неравных составах побудила к перестановкам. Вместо Тюкавина вышел Смолов и моментально создал шикарный гол. Фёдор развернул контратаку, закинув мяч на ход Нгамалё. Муми убежал от Алипа и вернул мяч Смолову, набежавшему на линию штрафной площади. Удар в касание и мяч летит в угол – 1:0.

«Динамо» в меньшинстве не просто удерживало победный счёт, но и душило высоким прессингом, едва не «накапав» ошибок «Зениту». Счёт однако более не изменился, чемпион вновь получил от «бело-голубых» в Кубке России. Но шанс отыграться будет весной.