Игорь Федотов объяснил, было ли ошибочным удаление Карраскаля

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился комментарием об удалении полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«Ошибка Кукуяна – он не должен был удалять Карраскаля. Вторая желтая карточка должна быть железобетонной. Для меня это даже нарушением назвать нельзя, надо было продолжить игру», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне колумбиец сыграл в 13 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ответный поединок 1/4 финала Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» пройдет в марте на домашней арене санкт-петербургского коллектива.

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