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Караваев и Васильев вернулись в общую группу «Зенита»

27 Ноября 2023 • 17:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
29.11 18:15

Два ранее травмированных игрока питерского «Зенита», фланговый защитник Вячеслав Караваев и молодой полузащитник Дмитрий Васильев снова в строю. Как сообщил главный тренер питерцев Сергей Семак, оба футболиста вернулись в общую группу.

«К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы», - говорит Семак пресс-службе «Зенита».

Напомним, что в грядущую среду «Зенит» ожидает поединок Кубка России в рамках плей-офф Пути РПЛ. Соперником на выезде в Москве будет «Динамо» Марцела Лички.

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Евро-Футбол.Ру,
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