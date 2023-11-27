Караваев и Васильев вернулись в общую группу «Зенита»

Два ранее травмированных игрока питерского «Зенита», фланговый защитник Вячеслав Караваев и молодой полузащитник Дмитрий Васильев снова в строю. Как сообщил главный тренер питерцев Сергей Семак, оба футболиста вернулись в общую группу.

«К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы», - говорит Семак пресс-службе «Зенита».

Напомним, что в грядущую среду «Зенит» ожидает поединок Кубка России в рамках плей-офф Пути РПЛ. Соперником на выезде в Москве будет «Динамо» Марцела Лички.